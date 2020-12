Couverture à barres pour piscine écologique

Objectifs de la couverture à barres :

1/ Isolation Thermique

En été, elle protége votre piscine des nuits fraîche et des coups de vent froid. Une efficace isolation thermique qui fera gagner quelques précieux degrés à votre eau, surtout pour une piscine en bloc à bancher .



2/ Pureté de l’eau

En hiver, elle préserve votre bassin des feuilles et des salissures. La remise en route estivale s’effectue alors aisement avec moins de produits de traitement.

Votre eau est plus pure et à moindre coût.

3/ Sécurité des personnes

Toute l’année, elle vous protége efficacement contre les risques et chutes accidentelles et leurs conséquences

La couverture à barres Calypso remplace la couverture d’hiver, la couverture d’été et son enrouleur.

En plus, elle sécurise votre piscine comme l’exige la loi.

En choisissant cette couverture à barres Calypso, vous économisez de l’argent, du temps et de l’espace de rangement.

La couverture à barres CALYPSO est composée d’une membrane en tissu polyester très résistant (650g/m²), traité anti-ultraviolets.

La couverture est constituée d’une seule pièce, pour une résistance à toute épreuve.

Cette solide membrane est recouverte de vernis sur chaque face , pour faire face aux agressions mécaniques, chimiques ainsi qu’aux intempéries.

Avec ses 2 faces vernies, cette couverture piscine à barres reste propre et s’entretient aisément d’un coup de jet d’eau

Des barres en profilé d’aluminium la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter sans dommage la chute d’un enfant de moins de 5ans .cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance de parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel ,pour la protection des jeunes enfants