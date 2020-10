  Centrales solaires sur toiture

Découvrez une centrale solaire mixte à Castets sur le site industriel d'Action Pin :



Intégration sur toiture déjà existante

Rénovation de bâtiments

Bâtiments neufs

Bâtiments tertiaires, commerciaux, industriels ou agricoles

Les avantages des kits solaires en autoconsommation

L'expertise et les références

La maîtrise de l'ensemble de la chaîne photovoltaïque

Les équipes pluridisciplinaires (bâtiment, couverture, électricité, PV ...)

La proximité

La garantie d'un industriel français

Je suis consultant en économies d'énergie dans l'habitat à la Réunion. Je réalise des audits énergétiques dans le solaire en autoconsommation et montent des plans d'actions avec les propriétaires désireux de faire un geste pour la planète et pour leurs portefeuilles aussi.

Je travaille avec des prestataires sérieux (poseurs de récupérateurs d'eau pluviales, spécialiste photovoltaïque ) et j'ai quelques contacts dans le domaine. Alors si vous voulez des conseils indépendants mais surtout savoir quel serait votre retour sur investissement. contactez moi dés maintenant.