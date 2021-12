l'éclairage de cuisine contemporain

L'éclairage contemporain est l'une des meilleures façons de moderniser votre cuisine, et un élément important à prendre en compte si vous effectuez d'autres rénovations. L'époque où il n'y avait qu'un seul luminaire au plafond et peut-être une lampe au-dessus de l'évier est révolue. Un nouvel éclairage vous permet de vous concentrer sur les zones de travail et de créer une atmosphère accueillante pour la famille et les invités. L'éclairage contemporain est un élément important pour que votre cuisine reste fonctionnelle et agréable.

Considérations

Dans le cadre d'une rénovation de cuisine, pensez à l'éclairage dès le début du processus de conception. Les professionnels de l'éclairage vous diront que de nombreux clients font l'erreur de placer l'éclairage à la fin de leur planification, et au bas de leur budget de rénovation. Dans une cuisine, qui a de nombreuses fonctions autres que la préparation des aliments, l'éclairage n'est pas un simple ajout ou un complément.

Un bon éclairage de cuisine se présente sous de nombreuses formes : encastré, soffite, sous le comptoir et en fonction des tâches, ainsi que des luminaires décoratifs. Pour réussir, l'installation de tous les éléments, à l'exception des luminaires individuels, doit faire partie de votre plan de conception global.

Fonction de l'éclairage dans la cuisine

Que l'éclairage fasse partie d'une rénovation ou d'une mise à jour indépendante, votre premier objectif de planification doit être de permettre à votre cuisine de travailler aussi efficacement que possible. Un bon éclairage de l'évier est assez évident : il permet de réduire les taches sur les verres et d'enlever la saleté des carottes. Ce qui est peut-être moins évident, c'est que, puisque vous passez beaucoup de temps devant l'évier, l'éclairage doit également être sans éblouissement. Les zones de préparation des aliments ont également besoin d'un éclairage clair et non éblouissant. Réfléchissez bien à la façon dont vous utilisez vos comptoirs - là où vous faites cuire des aliments, coupez des légumes ou faites d'autres travaux minutieux.

Un éclairage au-dessus du comptoir, avec des commandes séparées pour chaque zone de travail, améliorera la cuisine la plus démodée. Un bon éclairage de la zone de travail facilite la préparation : moins de coups de couteau et un meilleur nettoyage.