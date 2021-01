L'agrotourisme en Ariège

La famille Gaillard a investi ces 100 hectares de terrain en 2002 à la suite d'une annonce immobilière en Ariège. Le papa, Daniel, retraité du bâtiment, mène la petite troupe et diversifie les activités sous la houlette de sa fille Florence et de son fils Benoît. Atelier bovin viande, atelier équin et enfin atelier tourisme.



«La visite de la ferme fait partie de notre quotidien. C’est un moment important où on explique ce qu’on fait. La présence des animaux est valorisante notamment les chevaux. Ici les gens comprennent qu’ils ont à faire à de vraies personnes, ils se sentent chez eux» explique Daniel.



Parmi les visiteurs, de nombreux couples originaires de Midi-Pyrénées, de la France entière et même de Russie, Belgique et Espagne entre autres. Ils peuvent bien entendu découvrir les saveurs d’ici grâce aux tables d’hôtes concoctées par Florence. «Elles nous servent aussi de vitrine pour vendre notre viande» ajoute Daniel.



Pension pour chevaux et vaches Limousines

«L’idée était que nos deux enfants aient leur propre activité». En 10 années sur place, beaucoup de choses ont été bouleversées. A commencer par les lieux qui ont subi un lifting, un remodelage et une création importante. De la vieille ferme qui tombait en ruine, les visiteurs atterrissent dans une belle demeure typique pleine de charme.

Hormis cette activité touristique, le domaine de la Trille poursuit son activité agricole avec l’élevage d’une cinquantaine de vaches allaitantes limousines à des fins de vente directe, en conserves et vente à une coopérative. Des viandes qui ont le label rouge, contraignant en terme de charte technique mais valorisant en reconnaissance de bonne viande.



Enfin, l’atelier équin propose une pension pour les propriétaires de chevaux. «On s’occupe d‘eux, on les nourrit, on les soigne». Jusqu’à 30 chevaux peuvent être reçus. Le domaine est aussi le lieu de cours et de stages d’équitation ponctuels.